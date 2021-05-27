ЛНР возбудила дело против Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Украины

Задержанный в Минске блогер убивал мирных жителей ДНР, заявили в Луганске Фото: REUTERS

Генеральная прокуратура Луганской народной республики возбудило уголовное дело в отношении блогера Романа Протасевича, задержанного в Минске по подозрению в экстремизме. В ЛНР Протасевича обвиняют в участии в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры ЛНР, в 2014 году создатель Telegram-канала Nexta вступил в украинский батальон «Азов» (организация, запрещенная на территории России), в составе которой воевал в Донбассе. В ведомстве утверждают, что Протасевич служил в «Азове» в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты.

«Применяя тяжелое вооружение (пушки МТ-12, гаубицы Д-30, минометы, зенитные установки), совершил ряд особо тяжких преступлений, выразившихся в осуществлении обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики, что повлекло гибель и ранение мирных граждан, разрушение и повреждение гражданской инфраструктур», – говорится в сообщении Генпрокуратуры непризнанной республики.

Ранее всплыло интервью с Протасевичем, которое он дал белорусскому изданию «Наша Нива». В нем он рассказал о своем участии в боевых действиях в Донбассе в составе отряде «Погоня» под позывным «Ким», а также о том, что его заставило отправиться на юго-восток Украины.

Отец Протасевича также рассказывал об участии блогера в боях против Донбасса в составе Украины.

Как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье после экстренной посадки самолета в белорусской столице задержали создателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича, который внесен в республике в список причастных к терроризму лиц и объявлен в розыск, а его каналы признаны в Белоруссии экстремистскими.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Роман Протасевич намеревался устроить в Белоруссии «кровавый мятеж».