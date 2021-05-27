Чехи вспомнили о "широкой русской душе" после попадания в список недружественных стран. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший чехословацкий дипломат Станислав Суя назвал ситуацию между Россией и Чехией на фоне высылки дипломатов и обвинений во взрывах в Врбетице "уникальным случаем" и "срежиссированной аномалией".

"Недавний призыв премьера Бабиша, который попросил у других стран — членов Европейского союза выслать "хотя бы по одному российскому дипломату" в знак солидарности с ЧР, показался мне доморощенной дипломатией. Похоже на мольбу: ну хоть одного… Если премьер так уверен в пресловутой "одной-единственной версии" инцидента в Врбетице, то к чему подобные обращения к союзникам?" — цитирует дипломата Halo noviny.

Суя предположил, что российско-чешский кризис станет "неприятным" моментом в истории отношений двух стран и скажется на торгово-экономических связях. При этом он выразил надежду на благоразумие Праги и "добрую волю" с обеих сторон.

"Я знаю, что русские благодаря своей широкой славянской душе бывают очень великодушны, они уже не раз сталкивались с подобными обвинениями и оскорблениями с разных сторон. Говорят, в России распространилось выражение "Бывали хуже времена, но не было подлее", — подытожил дипломат.

Напомним, что Прага в апреле обвинила Москву в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия объявила персонами нон грата 18 сотрудников российского посольства. В ответ Россия выслала 20 сотрудников чешской дипмиссии. Обвинения в российском МИДе назвали абсурдными, голословными и надуманными.