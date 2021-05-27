"У Загитовой и Медведевой есть все шансы на Олимпиаду". Фанатов звездных фигуристок обнадежили

Алина Загитова будет все-таки сражаться за Олимпиаду-2022. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Получила свое развитие история со словами о том, что у Алины Загитовой нет шансов попасть на Олимпиаду-2022 в Пекин. Фигуристка в 2018 году выиграла прошлые Игры, которые прошли в Пхенчхане. Но с декабря 2019 года ее карьера - на "паузе". Гендиректор ФФКР Александр Горшков опроверг эти высказывания:

- И у Загитовой, и у Медведевой есть возможности для того, чтобы тренироваться, соревноваться и завоевать право выступить на Олимпиаде в составе сборной России. Мои слова переврали, - говорит Александр Горшков в интервью "Р-Спорт".

Фанатов Алины Загитовой и Евгении Медведевой обнадежили:

- И Алина, и Женя имеют все возможности, если будут тренироваться, готовиться и выступать, завоюют право поехать, то мы увидим их на Олимпиаде, - сказал Горшков.

Ранее, отметим, что в официальный состав сборной России на олимпийский сезон 2021/2022 года в женскую команду фигуристок попали Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова, в резерве же находятся Алена Косторная и Елизавета Нугуманова. А Загитовой и Медведевой в этих списках - нет.