Путин: армия России должна быть компактной, но эффективной

Владимир Путин заявил, что армия России должна быть компактной, но эффективной Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия должна быть компактной, но при этом эффективной.

- Для нашей страны с ее огромной территорией, самой большой территорией в мире, напомню, это (развитие военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил) имеет особое значение для того, чтобы наша армия была компактной, как мы всегда говорим, но эффективной, — отметил российский лидер на совещании, посвященном обороне России.

Он добавил, что это также важно и для проведения успешных десантных операций. Также Путин призвал нарастить производство военно-транспортных самолетов и вертолетов, так как страна нуждается в большем количестве такой техники.

Ранее Владимир Путин на совещании с руководством министерства обороны, на котором обсуждалось исполнение гособоронзаказа, призвал в срок завершить строительство и поставить Военно-морскому флоту 20 надводных кораблей дальней морской зоны.