Сергей Лавров призвал Запад не демонизировать Белоруссию из-за посадки самолета в Минске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров призвал западные страны прекратить демонизировать Республику Беларусь из-за инцидента с посадкой самолета в Минске.

- Хочу подтвердить то, что не раз Москва официально заявляла. Мы настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу. Белорусские власти с первых же минут после инцидента заявили о своей готовности к транспарентности, открытому расследованию, приему соответствующих экспертов, предоставлению всей информации и необходимых материалов, — сказал министр во время своей пресс-конференции.

Напомним, что 23 мая борт Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим рейсом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии незаконным. Ему может грозить вплоть до 15 лет тюрьмы.