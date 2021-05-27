Путин: в этому году войска получат два самолета Ил-112 и пять - Ил-76

Минобороны нуждается в большем количестве военно-транспортных машин, отметил глава государства Евгений Срибный/ТАСС

Государственные испытания легкого военно-транспортного самолета Ил-112В завершаются, в этом году Минобороны будут поставлены две машины, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с представителями военного ведомства и оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, до конца года войска получат пять тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Президент отметил, что эти машины производятся сейчас на новой поточной линии.

Также глава государства подчеркнул, что летные характеристики сверхтяжелого самолета Ан-124 поддерживаются с использованием отечественных деталей, сообщается на сайте Кремля. Между тем, заявил Путин, Минобороны нуждается в большем количестве военно-транспортных самолетов и вертолетов, сообщается на сайте Кремля.

Как писал сайт kp.ru, в конце марта новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В успешно завершил свой второй полет на Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО).