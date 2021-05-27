Эксперт прокомментировал предложение обязать водителей электросамокатов носить защитную амуницию

Водителей электросамокатов предложили обязать ездить в защите Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прокомментировал предложение руководителя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова обязать водителей электросаокатов в России носить защитные шлемы и другую экипировку.

«Необходимо внести поправки в правила дорожного движения, которые приравняют электросамокаты к мопедам со всеми вытекающими последствиями. Тогда автоматически будут нужны и шлемы, и водительские права — что еще важнее, потому что водитель электросамоката, конечно же, должен знать правила дорожного движения, раз уж он является его участником», — цитирует Шапарина RT.

При этом эксперт напомнил, что на сегодняшний день в России правовое поле, связанное с электросамокатами, полностью отсутствует. И сами водители таких транспортных средств, в случае ДТП, приравниваются к пешеходам.

Напомним, ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил обязать водителей электросамокатов надевать шлемы и другую защитную амуницию во время езды, передает телеканал «360».