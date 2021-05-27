Генпрокуратура: ущерб от коррупции в 2021 году достиг 22,9 млрд рублей

Генпрокуратура сообщила, что ущерб от коррупции в 2021 году достиг 22,9 млрд рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Статистические данные Генпрокуратуры гласят, что количество коррупционных преступлений увеличилось на 20% за последние четыре месяца. Ущерб от коррупции в 2021 году достиг 22,9 миллиарда рублей.

- Значительно больше выявлено преступлений коррупционной направленности (на 20,6% - до 14,9 тыс.). Во многом это связано с активизацией работы по установлению фактов взяточничества, которые занимают около половины в структуре коррупционной преступности, — говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что в каждом третьем случае размер взятки не превышал десяти тысяч рублей. Наибольшее число подобных преступлений в последнее время зафиксировали в Пермском (135), Ставропольском (113) краях и Республике Башкортостан (101).

В марте 2021 года российский президент Владимир Путин призвал Генпрокуратуру РФ уделить особое внимание борьбе с коррупцией в государственном секторе экономики страны. Прежде всего, по словам главы государства, представителям этой структуры необходимо следить за ситуацией в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставления госуслуг, использования муниципального и государственного имущества.