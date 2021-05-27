Google оштрафован на 3,5 млн рублей за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи

В России компанию неоднократно штрафовали за аналогичные нарушения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Таганский суд Москвы признал компанию Google виновной в недостаточной фильтрации поисковой выдачи на территории России.

Компания оштрафована на 3,5 млн рублей, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что 25 мая Google был оштрафован на 6 млн рублей. за нарушение порядка удаления информации, которая по российскому законодательству должна быть ограничена.

Напомним, в четверг Таганский суд оштрафовал Twitter еще на 19 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент.

Ранее сообщалось, что Twitter, Google и Facebook грозят новые штрафы в размере до 24 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент.

Как писал сайт kp.ru, 2 апреля суд наложил на Twitter сразу три штрафа, общая сумма которых составила 8,9 млн рублей. Через три дня Роскомнадзор заявил о принятом решении продлить меры по замедлению трафика социальной сети до 15 мая этого года.