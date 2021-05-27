Дипломаты РФ встретились с родителями задержанной в Минске россиянки

Российские дипломаты встретились с родителями задержанной в Минске россиянки

Представители посольства России в Белоруссии встретились с родителями задержанной в Минске россиянки Софии Сапега и рассказали о положении дел.

- В среду при личной встрече с родителями Сапеги представители посольства подробно рассказали о состоявшемся накануне разговоре с их дочерью и объяснили положение дел на сегодняшний день, — приводит слова пресс-секретаря посольства Алексея Маскалева ТАСС.

Он отметил, что у россиянки нет жалоб на условия содержания и местных правоохранителей. Маскалев добавил, что сейчас адвокаты предпринимают все возможные действия для защиты девушки.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что София Сапега имеет официальный вид на жительство в республике. Он отметил, что задержание гражданина страны и его сожительницы — это право Белоруссии. По словам Лукашенко, он предупреждал "всех беглых и протестунов", что "за свои преступления каждый ответит по закону".