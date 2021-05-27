Главы МИД стран G7 осудили действия Белоруссии в связи с Ryanair. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы министерств иностранных дел стран-членов G7 осудили действия Белоруссии после экстренной посадки рейса Raynair и задержания основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте британского внешнеполитического ведомства.

"Мы, министры иностранных дел стран G7 - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, - а также представитель Евросоюза, в самых решительных выражениях осуждаем беспрецедентную акцию властей Белоруссии по задержанию независимого журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софьи Сапега после принуждения к посадке в Минске 23 мая рейса FR4978", - сказано в заявлении.

По мнению глав МИД, действия белорусских властей угрожали безопасности пассажиров и экипажа борта ирландской авиакомпании.

"Все наши страны и наши граждане зависят от действий каждой страны в выполнении обязательств Чикагской конвенции, а гражданский самолет должен летать свободно и в безопасности", - сказано в заявлении глав МИД.

Напомним, что 23 мая в минском аэропорту был экстренно посажен рейс Rayair, на борту которого находился основатель запрещенного в Белоруссии Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действовал в интересах безопасности граждан, так как получил сообщение Швейцарии о минировании борта. В свою очередь в Женеве заявили, что не отправляли в Белоруссию подобного сообщения. Ситуация получила широкий негативный отклик от стран Европы. Брюссель заявил, что против Белоруссии могут быть расширены санкции, а воздушное пространство закрыто для авиакомпаний республики.