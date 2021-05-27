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Общество27 мая 2021 17:05

В Москве суд оштрафовал TikTok на 1,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

В начале апреля соцсеть штрафовали на 2,5 миллиона рублей
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Московский суд оштрафовал TikTok на 1,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Московский суд оштрафовал TikTok на 1,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Фото: REUTERS

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть TikTok на 1,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию.

- Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы компания TikTok признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 млн рублей, — цитирует сообщение пресс-службы суда ТАСС.

6 апреля суд принял решение вынести штраф TikTok на 2,5 миллиона рублей за отказ удалить призывы к подросткам выйти на незаконные акции протеста в Москве.

Ранее Таганский суд Москвы признал компанию Google виновной в недостаточной фильтрации поисковой выдачи на территории России. Компания оштрафована на 3,5 млн рублей. Отмечается, что 25 мая Google был оштрафован на 6 млн рублей за нарушение порядка удаления информации, которая по российскому законодательству должна быть ограничена.