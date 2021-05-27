Белоруссия лишена чемпионата Европы по велотреку. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чемпионат Европы по велотреку в белорусской столице отменен, сообщается на сайте Европейского союза велосипедистов (UEC).

Решение принято правлением UEC на заседании в Лозанне "в свете текущей международной ситуации" 27 мая. Турнир в Минске был запланирован на 23-27 июня.

"Мы уже работаем над поиском альтернативного решения, которое позволит гонщикам из наших 50 национальных федераций участвовать в континентальном соревновании этого сезона", - сказал президент UEC Энрико Делла Каса.

Ранее от участия в чемпионате Европы в Минске отказались сборные Нидерландов, Германии и Великобритании.

Напомним, европейские страны заявили, что в связи с ситуацией вокруг Raynair против Белоруссии будет выдвинут еще ряд санкций. Так, Брюссель пригрозил республике закрытием воздушных ворот, а главы G7 в ЕС отметили, что действия белорусских властей представляли опасность для пассажиров рейса.