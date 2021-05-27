Стивен Сигал захотел вступить в «Справедливую Россию»

Актер будет заниматься вопросами экологии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известный американский актер Стивен Сигал вступит в партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Партийный билет артисту вручат в субботу, 29 мая, во время заседания палаты депутатов, рассказали в пресс-службе политической силы.

В партии Сигал будет заниматься вопросами экологии, в частности, борьбой с загрязнением природы. В Госдуму актер баллотироваться не планирует, поскольку у него есть американское гражданство, передает ТАСС.

Ранее артист состоял в партии «За правду» Захара Прилепина. Кроме того, он занимает должность спецпредставителя МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.

Напомним, Сигал получил российское гражданство в 2016 году, забрав паспорт из рук президента страны Владимира Путина. В 2018 году актер предлагал себя на должность губернатора Приморского края.

Артист известен зрителям своими экшн-ролями. На его счету более полусотни фильмов, в том числе «Предельная глубина», «Сегодня ты умрешь» и «Мачете».

Партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» официально появилась в феврале этого года в результате объединения трех политических сил: «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России».