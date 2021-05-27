МИД Швейцарии: место встречи Путина и Байдена в Женеве выберут Россия и США

В МИД Швейцарии сообщили, что место встречи Путина и Байдена в Женеве выберут Россия и США Фото: REUTERS

Место встречи президентов России и Соединенных Штатов Америки Владимира Путина и Джо Байдена выберут российская и американская стороны. Об этом рассказала официальный представитель постоянного представительства Швейцарии при Отделении ООН в Женеве Паола Серезетти.

- У нас нет позиции на этот счет. Это будет решение делегаций. Это решают российская и американская миссия - не мы. Мы просто помогаем, но решают они сами, — приводит слова Серезетти ТАСС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что встреча Путина и Байдена может пройти в женевском отеле InterContinental. Он отметил, что встреча может пройти в любой отеле и в любом другом здании. Пока не было никаких договоренностей со стороны Соединенных Штатов на этот счет, поэтому Песков не смог подтвердить эту информацию.