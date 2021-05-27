Британцы высказались о выдворении эсминца из российских вод: «Выгнали как школьника»

Некоторым британцам не понравился факт выдворения эсминца D35 Dragon из российских вод. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британцы прокомментировали информацию о выдворении эсминца D35 Dragon из территориальных вод России в районе Крыма.

О том, что корабль Великобритании пересек государственную границу России недалеко от мыса Херсонес 13 октября 2020 года, сообщил заместитель директора Федеральной службы безопасности — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов. В ответ на требования покинуть район капитан судна заявил о плохой связи. К выдворению британского эсминца были подключены силы ФСБ, ВМФ и ВКС.

"У русских, в отличие от слабого и психически неустойчивого Запада, есть стержень", — отметил читатель издания Daily Mail Dutch matrix.

"Выгнали… Как непослушного школьника, ха-ха", — написал ему в ответ paulo90.

Некоторым не понравился факт выдворения британского эсминца.

"Это же акт войны! Британия правила, правит и будет править морями!" — возмутился GRFCWATP.

Другой выразил противоположную точку зрения.

"Вообще-то США правят морями начиная со Второй мировой войны", — ответил ему Dulchie.

В переписку подключились и читатели из Испании.

"Всегда приятно наблюдать, как высокомерных британцев ставят на место", — написала Maria T. из Испании.

"Просто взгляните на истерию со стороны нашего Министерства обороны, когда российские корабли плывут в международных водах рядом с Великобританией, а затем спросите себя, как бы мы отреагировали, если бы их ВМФ курсировал рядом с нашими военными базами?" — подчеркнул AM.

Напомним, что 13 октября 2020 года, проигнорировав предупреждение, эсминец УРО D35 Dragon ВМС Великобритании пересек государственную границу Российской Федерации в районе мыса Херсонес в Черном море, воспользовавшись правом мирного прохода.