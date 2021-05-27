Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поручил приобрести квартиры для жителей домов, сошедших со свай

Губернатор Александр Цыбульский выступил с ежегодным Посланием к областному Собранию депутатов. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/Иван Малыгин.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский распорядился начать процедуру приобретения квартир для жильцов домов, сошедших со свай. Средства в размере 160 миллионов на эти цели уже поступили из федерального бюджета. Еще 20 миллионов рублей область добавит из собственных средств. Об этом Александр Цыбульский сообщил 27 мая, выступая с ежегодным Посланием к областному Собранию депутатов.

В прошлом году Александр Цыбульский рассказал о проблеме расселения домов на сваях президенту РФ Владимиру Путину. Ситуация достигла критической точки: люди остались практически без крыши над головой. В результате было принято решение о выделении Архангельской области финансирования на эти цели.

- Прошу руководство администрации Архангельска обеспечить проведение конкурсных процедур на приобретение квартир в оперативном порядке и обеспечить покупку качественного жилья для людей, - распорядился глава региона. - Приоритизировать эту работу нужно в пользу людей, у которых нет альтернативного жилья, людей старшего поколения и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Губернатор рассказал, как в регионе реализуется национальный проект «Жилье и городская среда». Александр Цыбульский подчеркнул, что для Архангельской области этот нацпроект важен так, как, возможно, ни для одного другого субъекта страны. Основная задача - продолжить процесс перехода от точечной застройки к комплексному развитию территорий. Для этого региону необходимо повысить темпы жилищного строительства, а также обеспечить достаточное финансирование для расселения. Глава Поморья отметил, что с начала этого года в регион привлечено средств на реализацию программы столько, сколько их было привлечено в совокупности за два последних года, – около 5,5 млрд рублей.

В ходе Послания глава Поморья также сообщил, что ремонт дороги Архангельск – Онега начнется уже в этом году. В ближайшее время на эти работы область получит из федерального бюджета 300 миллионов рублей.

- Работы начнутся в этом году в районе Куртяево, на участке с 31-го по 47-й километр. И в этом же году планируем приступить к проектированию асфальтобетонного покрытия участка Тамица – Кянда, – рассказал Цыбульский.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году на ремонт дорог в Архангельской области выделяется больше четырех миллиардов рублей.

- Задачи, которые стоят перед нами в текущем году, – долю дорог, соответствующих нормативному состоянию, в городских округах увеличить до 69%. Для региональных и межмуниципальных дорог этот показатель к концу года вырастет почти до 23,5%, - рассказал Александр Цыбульский. - Уже сейчас мы ведем работу с федеральным правительством по привлечению дополнительных средств для ремонта и строительства дорог в последующие годы.