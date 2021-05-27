Первый замглавы МИД РФ обсудил с британским министром ситуацию в Белоруссии

Первый заместитель главы МИД РФ обсудил с министром Великобритании ситуацию в Белоруссии. Фото: НОВОДЕРЕЖКИН Антон/ТАСС

Первый заместитель главы МИД РФ Владимир Титов и государственный министр по делам Европы и Америки Венди Мортон обсудили ситуацию в Республике Беларусь.

- Состоялся также обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Белоруссии и на Украине, — говорится в сообщении российского ведомства.

Также стороны обсудили российско-британское сотрудничество, позитивно оценив торгово-экономическое взаимодействие и настрой на развитие гуманитарных связей.

- Подчеркнута непреложность отказа британских официальных лиц от необоснованных обвинений и провокационной риторики в межгосударственном диалоге, — отметили в МИД РФ.

Ранее главы министерств иностранных дел стран-членов G7 осудили действия Белоруссии после экстренной посадки рейса Raynair и задержания основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. По мнению глав МИД, действия белорусских властей угрожали безопасности пассажиров и экипажа борта ирландской авиакомпании.