Турецкий посол: надеемся на скорое возобновление авиасообщения с Россией

Посол Турции сообщил, что республика надеется на скорое возобновление авиасообщения с Россией Фото: Сергей ЕФИМОВ

Посол Турции в России Мехмет Самсар сообщил, что Анкара надеется на скорое возобновление авиасообщения с РФ.

Он рассказал, что после вспышки заболеваемости коронавирусом в страны были приняты жесткие меры. 15 апреля число новых случаев заражения доходило до 60 тысяч, но уже 26 мая заболеваемость снизилась до 8,7 тысячи случаев. Также в провинциях, где часто отдыхают российские туристы, зафиксированы низкие показатели заболеваемости на 100 тысяч населения.

- Турция надеется, что авиасообщение с РФ может скоро возобновиться. Надеемся, что наши российские гости как можно скорее вновь получат возможность приехать в Турцию, используя те пути и возможности, по которым они скучают. Никто не должен сомневаться в том, что Турция может принимать иностранных гостей со всего мира, особенно из России, в туристических объектах самым безопасным и здоровым способом в течение летнего сезона, — приводит слова Самсара РИА Новости.

24 мая министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что республика предложила России возобновить полеты в курортные города. Он отметил, что российские туристы любят Анталью, Бодрум, Даламан и Измир. Министр отметил, авиасообщение в дальнейшем можно будет расширить до других аэропортов, по мере того, как будут удовлетворены требования России.