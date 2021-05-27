Таджики стали самыми популярными женихами Москвы, а украинки – невестами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В столичных ЗАГСах посчитали, сколько браков с иностранцами с начала года заключили москвичи. Пандемия внесла свои коррективы и межнациональных союзов оказалось чуть меньше, чем обычно.

Всего было зарегистрировано 2,5 тысячи браков. Это на 13% меньше, чем за тот же период 2020 года и на 15% меньше, чем в 2019 году.

Из иностранных женихов москвички предпочитают граждан Таджикистана, а москвичи – украинок. Несмотря на частично закрытые из-за пандемии границы, в столице продолжают появляться интернациональные ячейки общества, правда, в меньшем количестве, чем в прошлые года.

Мужчины иностранцы чаще находят невест в столице. Российскими женами обзавелись 1500 женихов из других стран.

А вот иностранные невесты довели до загса 1200 российских мужчин.

Каких иностранных женихов предпочитают москвички:

Из Таджикистана – 355,

Из Азербайджана – 208,

Из Украины – 142,

Из Кыргызстана – 141,

Из Беларуси – 107,

Италия – 4,

Италия - 3,

США, Ирландия, Канада, Черногория – по 1 браку,

Где находят иностранных невест москвичи:

Украина – 280,

Кыргызстан – 221,

Республика Беларусь – 102,

Молдова - 84,

Узбекистан - 77,

Азербайджан – 62,

Германия и Франция – по 2 брака,

Греция, Камерун, Польша и Словения – по 1 браку.

- Многие интернациональные пары при регистрации брака следуют своим традициям и культурным обычаям. Часто заграничные партнеры появляются на церемонии в своих национальных свадебных нарядах, - рассказали сайту mk.ru в пресс-службе Управления московских ЗАГС.