Помощь уже в пути: в сборную России на ЧМ по хоккею летит вратарь Бобровский

Сергей Бобровский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В составе сборной России по хоккею грядет усиление. К нашим послезавтра, 29 мая, присоединится вратарь клуба НХЛ "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский. Сообщение об этом поступило вечером в четверг, 27 мая, в первый из двух "выходных от игр" дней для сборной России на ЧМ-2021 по хоккею.

- Сергей Бобровский присоединится к сборной России и сыграет на чемпионате мира. Вратарь прилетит в Ригу 29 мая, - сообщила пресс-служба сборной России по хоккею.

Напомним, что вчера, 26 мая, хоккеисты сборной России обыграли команду Дании со счетом 3:0. А до этого - уступили Словакии со счетом 1:3. Следующая игра у наших - послезавтра, 29 мая. Команде Валерия Брагина предстоит битва против Швейцарии. Они сегодня, 27 числа, уже обыграли Словакию со счетом 8:2.