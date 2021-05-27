Украина провела военные учения у границы с Крымом

Украинcкие военные провели учения у границы с Крымом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские артиллеристы провели учения и отработали задачи по противодействию морскому десанту у границы с Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил Украины.

- Артиллерийские подразделения, выполняющие боевые задачи недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым, отработали задачи по противодействию морскому десанту, — гласит текст сообщения.

Отмечается, что в ходе учений особое внимание уделялось изменениям огневых позиций с последующей готовностью к ведению боевой стрельбы.

Ранее корабли Военно-морских сил Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море. Уточнялось, что к учениям привлекли вертолет Ми-14 морской авиационной бригады национального флота. Целью мероприятия было "поддержание безопасности в Черноморском регионе".