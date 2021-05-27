Пушков призвал разорвать отношения с Польшей после слов Дуды о "ненормальной России"

Алексей призвал разорвать отношения с Польшей после слов Дуды о "ненормальной России" Фото: Иван МАКЕЕВ

Сенатор Алексей Пушков оценил высказывание президента Польши Анджея Дуды о "ненормальной России".

По его мнению, дальше может быть только "понижение дипломатических отношений" между Польшей и Россией или "их разрыв". Пушков призвал включить республику в список недружественных государств и напомнил, что Польша поддерживала антироссийские санкции и препятствовала реализации проекта "Северный поток – 2".

- Но эта стратегия дала серьезный сбой, потому что в администрации американского президента Джо Байдена заявили о том, что они не будут принимать дальнейших санкций против газопровода, — приводит слова Пушкова "Взгляд".

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда, выступая в Тбилиси 26 мая, назвал Россию "ненормальной страной" и пообещал поднять вопрос отношений с Москвой на площадках ОБСЕ и сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. Он также назвал Россию "страной-агрессором".