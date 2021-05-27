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Общество27 мая 2021 19:45

Доход Рогозина за 2020 год составил 83,1 миллиона рублей

Глава "Роскосмоса" получил две премии за год
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Доход Дмитрия Рогозина за 2020 год составил 83,1 миллиона рублей

Доход Дмитрия Рогозина за 2020 год составил 83,1 миллиона рублей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин по итогам 2020-го года заработал 83,1 миллиона рублей. В 2019 году его доход составил 44,1 миллиона рублей. Об этом гласят данные о доходах, опубликованные на сайте корпорации.

- В 2019 году Дмитрию Рогозину по итогам года была выписана премия, утвержденная решением наблюдательного совета "Роскосмоса", но получил он ее в 2020 году. Премия за 2020 год тоже получена в прошлом году, — рассказали в пресс-службе "Роскосмоса" РИА Новости.

Таким образом, Дмитрий Рогозин за год получил две премии, чем и вызван рост его доходов за год.

Ранее Дмитрий Рогозин прокомментировал выступление главы SpaceX и Tesla Илона Маска перед российскими студентами на форуме "Новое знание". По его мнению, американский инженер в своей речи не сказал ничего нового. При этом глава Роскосмоса отметил, что с уважением относится к деятельности американского изобретателя, прежде всего к его компании SpaceX.