Премьер Белоруссии призвал Россию восстановить полноценное авиасообщение

Премьер-министр Белоруссии призвал Россию восстановить полноценное авиасообщение Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным сообщил, что Минск призывает Москву восстановить полноценное авиасообщение.

- Не могу не сказать о том, что события последних дней свидетельствует о возросшем, абсолютно несправедливом давлении западных стран на Беларусь, которое имеет тенденцию к эскалации. В такой ситуации мы рассчитываем на поддержку ближайшего союзника - Российской Федерации, — сказал Головченко.

Он добавил, что Белоруссия призывает Россию восстановить полноценное авиасообщение и открыть новые авианаправления для республики.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей готовности обсудить проблемы республики с лидерами США и России, Джо Байденом и Владимиром Путиным. Он пообещал выслушать "все гадости", которые пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, напишет американскому президенту для того, чтобы он сказал их белорусскому лидеру.