Запуск ракеты "Союз" с космодрома Восточный перенесли на резервную дату

Запуск ракеты-носителя "Союз" с космодрома Восточный перенесли на резервную дату. Фото: СМИТЮК Юрий/ТАСС

Госкорпорация "Роскосмос" сообщила, что запуск ракеты-носителя "Союз" с космическими аппаратами OneWeb с космодрома Восточный был отложен на резервную дату.

До этого сообщалось, что автоматика стартового комплекса зафиксировала сбой в одной из систем "Союза".

- Пуск перенесен на сутки. Для устранения замечания потребуется слив окислителя, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Старт планировался в 20:43 по московскому времени.

Напомним, контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру подписали в июне 2015 года. Позже количество пусков сократили до 19.

26 апреля с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз – 2.1б" с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb. Примерно через девять минут «Фрегат» с космическими аппаратами успешно отделился от третьей ступени носителя. Апрельский запуск спутников компания OneWeb посвятила 60-летию полета первого человека в космос, на эмблеме миссии изображен советский космонавт Юрий Гагарин.