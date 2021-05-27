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Политика27 мая 2021 20:52

Мишустин: Россия выступает против односторонних санкций в отношении Белоруссии

Премьер-министр России призвал не политизировать инцидент с посадкой самолета в Минске
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Михаил Мишустин призвал не политизировать инцидент с посадкой самолета в Минске

Михаил Мишустин призвал не политизировать инцидент с посадкой самолета в Минске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал общественность не политизировать инцидент с экстренной посадкой самолета в Минске.

По его словам, Россия решительно выступает против "односторонних санкций и диктата на международной арене".

- Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолета в Минске, — отметил Мишустин.

Он добавил, что Москва "поддерживает позицию белорусских партнеров о необходимости и готовности провести транспарентное международное расследование по линии авиационных властей".

Напомним, что 23 мая в минском аэропорту был экстренно посажен рейс Rayair, на борту которого находился основатель запрещенного в Белоруссии Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действовал в интересах безопасности граждан, так как получил сообщение Швейцарии о минировании борта.