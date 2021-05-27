В МИД РФ подтвердили, что США не вернутся в Договор по открытому небу

США сообщили РФ, что не вернутся в Договор по открытому небу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В министерстве иностранных дел России подтвердили, что Соединенные Штаты не вернутся в Договор по открытому небу.

Ранее об этом сообщало агентство Associated Press, ссылаясь на свой источник. Согласно его данным, 27 мая заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в беседе с замглавы министерства иностранных дел России Сергеем Рябковым сообщила, что Соединенные Штаты не намерены возвращаться в ДОН. Отмечается, что соответствующее решение было принято по итогам проведения оценки целесообразности восстановления своего участия в договоре, которое было прекращено администрацией экс-президента США Дональда Трампа в ноябре 2020 года.

В МИД РФ подтвердили данную информацию.

Напомним, что российский Совет Федерации намерен рассмотреть закон о денонсации ДОН в ходе заседания 2 июня текущего года, после чего закон идет на подпись президенту страны.

Ранее Сергей Рябков сообщил, что РФ выйдет из Договора по открытому небу (ДОН) примерно в декабре 2021 года. Он отметил, что после принятия закона и его одобрения в Совфеде документ поступит на подпись к главе государства. После этого МИД РФ должен передать хранителям договора, то есть Венгрии и Канаде, ноту о выходе России из договора.