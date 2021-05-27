Врач назвала пять причин отказаться от семечек

Доктор Павлова назвала пять причин отказаться от семечек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доктор Зухра Павлова перечислила пять причин, почему нужно отказаться от семечек. Пост она опубликовала у себя в Telegram-канале.

Специалист отметила, что в этом продукте огромное количество жирных кислот, среди которых превалирует Омега-6, которая усиливает воспаления в организме.

Кроме того, семечки калорийны почти также, как и выжатое масло, но не утоляют голод, а вызывают аппетит. Заполнить желудок такой пищей не получится и придется "догоняться" другой едой.

Также жареные семечки являются источником конечных продуктов гликирования (КПГ) – одним из главных факторов старения. Человеческий организм в день может нейтрализовывать достаточно ограниченное количество КПГ, поэтому доктор советует заменить семечки на что-то более вкусное. Например, шашлык.

Павлова отметила, что семечки могут содержать в себе яйца различных паразитов. Она посоветовала покупать этот продукт сырым, тщательно промывать его, после чего сушить в духовке или микроволновке.

Специалист также сообщила, что семечки портят зубы, а стоматологи могут опознать любителей "полузгать" по особым щербинкам.

Ранее Зухра Павлова рассказала, какие заменители сахара безвредны. По ее словам, лучше всего использовать в рационе эритрит, стевию и сукралозу, первые два из которых считаются натуральными. Также по мнению доктора, подобные диетические газировки нельзя назвать безопасной альтернативой газировке с сахаром.