Британская радиоведущая умерла после прививки AstraZeneca

Радиоведущая из Британии умерла после прививки AstraZeneca Фото: REUTERS

Ведущая радиостанции BBC в Ньюкасле Лиза Шоу скончалась в возрасте 44-х лет после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом AstraZeneca.

Как пишет The Independent со ссылкой на родных погибшей, женщина скончалась от тромбоза 21 мая. Как сообщили родственники, спустя неделю после прививки Шоу начала испытывать сильные головные боли.

В BBC подтвердили, что следствие начало проверку после смерти их радиоведущей. Среди рассматриваемых причин гибели женщины — осложнения после вакцинации препаратом AstraZeneca.

27 мая немецкие ученые из университета Гете во Франкфурте сообщили, что выявили связь между вакциной от коронавирусной инфекции AstraZeneca и Johnson & Johnson и появлением тромбов у привитых пациентов.

Ранее министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан сообщил, что ведомство расследует инцидент со смертью пациента после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом AstraZeneca.