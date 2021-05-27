МЧС предупредило о грозе в Москве 28 мая 2021 года

Специалисты МЧС предупредил жителей Москвы о сильном дожде, грозе и ветре, которые накроют российскую столицу в ближайшие несколько часов.

По прогнозам экспертов, такая погода продержится до утра пятницы, 28 мая 2021 года. Экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства.

- По прогнозам синоптиков Росгидромет: в ближайшие часы с сохранением до 10:00 утра 28 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза с усиление ветра, порывы которого будут достигать до 15 метров в секунду, - предупредили москвичей о непогоде в МЧС.