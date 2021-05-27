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В мире27 мая 2021 23:38

Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95%

Именно его кандидатуру поддержало большинство граждан
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии. По итогам голосования он набрал 95,1% голосов. Об этом заявил председатель Народного Совета (парламента) государства Хаммуда Сабаг.

- Победу на выборах одержал действующий президент Башар Асад. Он получил поддержку 95,1% избирателей, - заявил Сабаг, слова которого с выступления на пресс-конференции в Дамаске транслировал телеканал Al Ekhbariya.

Напомним, 26 мая в Сирии прошли президентские выборы. Общая явка избирателей составила 78%, что составляет более 14 миллионов граждан.