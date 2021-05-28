Академик РАН Виктор Малеев рассказал, каких витаминов и веществ не хватает современному человеку

Академик рассказал, каких витаминов и веществ не хватает современному человеку Фото: Иван ВИСЛОВ

В современном мире человеку крайне важно выполнять множество задач, которые требуют умственной и физической активности. Для полноценного функционирования организма важно поддерживать баланс витаминов. О том, каких из полезных веществ чаще всего не хватает людям, kp.ru рассказал академик РАН, один из самых известных в мире инфекционистов, эпидемиологов, замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

По словам эксперта, на сегодняшний день на нашей планете голодает примерно полмиллиарда взрослых и ежегодно от недоедания умирает полтора миллиона детей. Почти половина смертей среди детей до 5 лет в мире связаны с мальнутрицией, то есть в результате неполноценного питания.

- Существует "невидимый" голод - когда в питании отсутствуют отдельные компоненты, прежде всего витамины и минеральные вещества. Особенно актуален дефицит железа, это самая распространенная форма недоедания на планете, затрагивающая около двух миллионов людей, - рассказал академик.

Также Малеев отметил, что в результате нехватка железа в организме приводит к смерти десятков тысяч женщин во время беременности и родов. Кроме этого, серьезные проблемы со здоровьем получают и дети.

После железа среди лидером дефицита является витамин А (его нехватка повышает восприимчивость к болезням) и йод. При недостаток последнего у женщин в положении увеличивается риск развития умственной отсталости у детей.

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