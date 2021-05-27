Польский суд не стал арестовывать российского диспетчера по делу о крушении самолета Качиньского

Польский суд по варшавскому району Мокотув в четверг, 27 мая, не удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры республики о назначении временного ареста для одного из трех российских диспетчеров, которые находились на дежурстве в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года.

Как сообщили в пресс-службе суда, по делу Павла Плюснина суд не увидел доказательств и оснований для его временного ареста.

- Суд пришел к выводу, что доказательства, которые были собраны в материалах подготовительного производства, являются недостаточными для признания высокой вероятности совершения подозреваемым Павлом П. предполагаемого действия, характеризуемого возможным умыслом, - цитирует сообщение пресс-службы суда ТАСС.