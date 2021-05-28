Академик РАН Виктор Малеев: Избыточный вес серьезно влияет на тяжесть инфекционных заболеваний

Академик объяснил влияние веса на тяжесть инфекционных заболеваний Фото: Олег ЗОЛОТО

Проблема избыточного веса может не только мешать человеку двигаться, но и оказывать влияние на определенные функции организма. В частности, лишние килограммы влияют и на тяжесть инфекционных заболеваний. Об этом kp.ru рассказал академик РАН один из самых известных в мире инфекционистов, эпидемиологов, заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

По словам эксперта, уже около двух из восьми миллиардов человек за Земле имеют лишний вес. Из них более чем у 600 миллионов ожирение клиническое, то есть является настоящим заболеванием.

Малеев предупреждает, что избыточный вес серьезно влияет на тяжесть инфекционных болезней. Все дело в том, что у людей с индексом массы тела более 30-ти намного чаще развиваются опасные осложнения при гриппе.

- Недавние исследования показали, что то же самое происходит и при коронавирусе, - объяснил доктор. - Выяснилось, что в возрасте 35-45 лет при лишнем весе смертность от covid-19 вырастает в шесть раз. А у еще более молодых летальность в 12 раз выше, чем у их ровесников без ожирения. В целом смертельные исходы от ковида у больных с большим избыточным весом встречаются на 45% чаще.

Напомним, чтобы избежать появления лишних килограмм необходимо следить за своим здоровьем, правильно питаться и регулярно выполнять физические упражнения. Также при возникновении проблем с самочувствием из-за лишнего веса следует обратиться за помощью к врачам.

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