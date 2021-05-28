Академик РАН Виктор Малеев рассказал о связи антибиотиков и избыточного веса

Академик объяснил связь антибиотиков и избыточного веса Фото: Олег УКЛАДОВ

Академик РАН, инфекционист, эпидемиолог, замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев объяснил kp.ru, почему не всегда лишние килограммы могут возникать у человека из-за банального переедания и причем тут антибиотики.

По словам специалиста, одной из причин развития ожирения у людей ученые считают злоупотребление антибиотиками. Все дело в том, что наряду с болезнетворными они убивают и полезные бактерии в нашем кишечнике. А последние нужны, в том числе, чтобы перерабатывать пищу и выводить ее из организма, не давая откладываться в виде жира на боках.

С учетом того, что даже если люди принимают антибиотики при каждом чихе, то это все равно происходит эпизодически. Однако проблема в том, что огромное количество этих лекарств используется в животноводстве в результате чего попадает в организм прежде всего с мясом.

- По последним данным примерно у 20% лиц, которые никогда не принимали антибактериальные препараты, развиваются заболевания, вызванные устойчивыми к антибиотикам бактериями. Это происходит поскольку, люди употребляли в пище продукты с большим содержанием этих препаратов, - поясняет Малеев.

Ранее сообщалось, что в первые месяцы после начала пандемии врачи стали замечать, что люди с лишним весом чаще болеют covid-19 в тяжелой форме и оказываются в реанимации. В частности, степень уязвимости заметно зависит от возраста и определенных показателей индекса массы тела.

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