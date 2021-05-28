Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем пограничника Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

28 мая президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ РФ с профессиональным праздником - Днем пограничника.

- Важно, что сотрудники пограничных органов хранят верность славным боевым традициям своих предшественников, с огромным уважением относятся к ветеранам, четко и грамотно решают ответственные задачи по обеспечению безопасности госграниц, борьбе с международным терроризмом и транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и наркоторговлей, честно служат России, - подчеркнул Путин, слова которого приводятся в тексте телеграммы на сайте Кремля.