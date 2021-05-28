В США усомнились в экологичности российского газа

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что полученный в России природный газ якобы является "самым грязным" в мире. Так она ответила, комментируя на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям строительство газопровода "Северный поток - 2".

Представитель американского ведомства напомнила, что Штаты выступают против этого проекта.

- Мы, безусловно, выступаем против трубопровода. От лица министерства скажу, что одна из причин - кроме геополитических вопросов, связанных с Россией, - одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле,- выступила я заявлением Грэнхолм.