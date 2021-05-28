Байден признал отставание США от других стран в сфере разработок и исследований

США нужно занять лидирующие позиции в сферах развития инфраструктуры и исследований. Об этом во время выступления в штате Огайо заявил президент страны Джо Байден.

По его словам, пришло время, когда государству "необходимо вновь инвестировать в граждан".

- Американский план спасения страны требует закладки прочного фундамента новой экономики. Но это только первый шаг, мы должны выйти на устойчивый путь в направлении быстрого, более инклюзивного экономического роста, - сказал он. - Нам необходимо вновь инвестировать в наших граждан.