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В мире28 мая 2021 5:30

Байден признал отставание США от других стран в сфере разработок и исследований

Глава государства отметил, что теперь государству "необходимо вновь инвестировать в граждан"
Источник:kp.ru
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США нужно занять лидирующие позиции в сферах развития инфраструктуры и исследований. Об этом во время выступления в штате Огайо заявил президент страны Джо Байден.

По его словам, пришло время, когда государству "необходимо вновь инвестировать в граждан".

- Американский план спасения страны требует закладки прочного фундамента новой экономики. Но это только первый шаг, мы должны выйти на устойчивый путь в направлении быстрого, более инклюзивного экономического роста, - сказал он. - Нам необходимо вновь инвестировать в наших граждан.