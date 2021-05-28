ФСБ: США необоснованно ставят под сомнение территориальную целостность России Фото: Александр КОЦ

США необоснованно стремятся поставить под сомнение территориальную целостность России, не признавая мотивированную позицию Москвы по статусу залива Петра Великого в Приморье. Об этом заявил первый замдиректора - руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

По его словам, в соответствии с российским законодательством и международными нормами госграница в морских пространствах определяется по внешней границе территориальных вод. Обычно это расстояние составляет около 12 морских миль от берега. Также Кулишов объяснил, что исключительная экономическая зона является районом, который находится за пределами территориальных вод, и не превышает 200 морских миль. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.