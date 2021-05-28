ФСБ: США необоснованно ставят под сомнение территориальную целостность России Фото: Александр КОЦ

США необоснованно стремятся поставить под сомнение территориальную целостность России, не признавая мотивированную позицию Москвы по статусу залива Петра Великого в Приморье. Об этом заявил первый замдиректора - руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

По его словам, в соответствии с российским законодательством и международными нормами госграница в морских пространствах определяется по внешней границе территориальных вод. Обычно это расстояние составляет около 12 морских миль от берега. Также Кулишов объяснил, что исключительная экономическая зона является районом, который находится за пределами территориальных вод, и не превышает 200 морских миль. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

- Претензии американской стороны являются необоснованными с точки зрения международного права. Инцидент, который произошел в ноябре 2020 года, в заливе с эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" является нарушением госграницы Российской Федерации, - высказался Кулишов.

Ранее сообщалось, что эскадренный миноносец ВМС США "Джон Маккейн" на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Судно в нейтральные воды удалось отогнать российскому противолодочному кораблю "Адмирал Виноградов".