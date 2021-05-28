Единую базу по киберпреступлениям планируют создать в России Фото: REUTERS

В России рассматривают возможность создания единой базы по киберпреступлениям. Эта инициатива уже поддержана Минфином РФ.

По данным Банка России, число операций, которые осуществляются без согласия клиентов в 2020 году составило порядка 773 тысяч. По сравнению с годом ранее этот показатель вырос на 30%.

Также из данных МВД следует, что количество преступлений с использованием пластиковых карт достигло в 2020 году перевалило за отметку в 190 тысяч, что в 5,5 раза больше показателей предыдущего года. Теперь же в стране хотят заняться разработкой единой базы по киберпреступлениям. Об это пишут "Известия" со ссылкой на письмо замглавы ведомства Алексея Моисеева в адрес президента Ассоциации банков России (АБР) Георгия Лунтовского.

Издание отмечает, что создание такого ресурса позволит вести единую и прозрачную статистику, позволит видеть болевые точки и вырабатывать необходимые меры, а также оценивать эффективность тех или иных инструментов борьбы с преступностью.

Ранее сообщалось, что число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий только за январь 2021 года выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Всего в первый месяц текущего года было зарегистрировано 37,2 тысяч кибернарушений.