Жители Болгарии раскритиковали слова президента США о санкциях против «Северного потока — 2»: «Байден предал нас» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Болгарское издание «Дневник» накануне опубликовало статью, в которой говорилось, что американский президент Джозеф Байден отказался от новых санкций против строительства трубопровода «Северный поток — 2». Глава США признал, что санкции в отношении проекта к настоящему моменту контрпродуктивны, поскольку он уже близок к завершению.

Данный материал вызвал бурный отклик со стороны читателей из Болгарии, большинство из которых раскритиковали такое решение американской стороны.

«В отличие от нас, Германия смогла отстоять свои национальные интересы», - написал пользователь по ником Шоршо.

Комментатор dfjftriktrcdt пошутил, что «Все пропало и теперь жители Восточной Европы будут лапу сосать», а пользователь kvasimodo, в свою очередь, отметил, что его не удивляет решение Джозефа Байдена, поскольку «у демократов никогда не было сильной внешней политики».

«Когда РФ разработает северный маршрут, она сможет доставлять газ и прочие товары в любую точку северного полушария намного быстрее, чем кто-либо другой», - отметил пользователь из Болгарии Armagedon.

«Сплошное разочарование! Байден предал нас», - заявил Günther.

Как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду американский лидер заявил, что строительство российского газопровода «Северный поток — 2» уже практически завершено, поэтому остановить его новыми ограничениями со стороны Штатов уже не выйдет. Накануне Белый дом также официально признал свою неспособность помешать завершению проекта.