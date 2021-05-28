Последние новости на утро 28 мая 2021: В Совфеде высмеяли заявление США о "грязном" российском газе

Важные новости утра Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости на утро 28 мая 2021 года. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что российский природный газ якобы является "самым грязным" во всем мире. По словам Пушкова, глава американского ведомства сделала такое заявление на слушаниях в одном из комитетов палаты представителей, говоря о том, что Европе следует воздержаться от завершения проекта трубопровода. Грэнхолм, как отметил сенатор, "выдающая себя за специалиста, забыла упомянуть, что американский газ, прибывающий в Европу, в отличие от российского, еще и состоит из "молекул свободы". Об этом Пушков написал в своем телеграм-канале.

28 мая в России отмечается День пограничника. Российский президент Владимир Путин уже поздравил защитников рубежей с профессиональным праздником.

Действующий президент Сирии Башар Асад остается главой государства еще на один срок. По итогам голосования он набрал 95,1% голосов избирателей, победив, тем самым, своих конкурентов. Общая явка составила 78% (более 14 миллионов граждан).

Радиолокационные станции всего за одну неделю засекли у российских границ 48 самолетов и беспилотников, ведущих разведку вдоль границ нашей страны. 40 из них оказались самолетами-разведчиками, еще восемь - беспилотники.

В России каждый пятый гражданин надеется на улучшение экономической ситуации в стране (22% респондентов). При этом аналитики отмечают, что доля оптимистично настроенных граждан за последний год увеличилась. В целом около половины россиян (43%) не рассчитывают на какие-либо изменения.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) намерена начать расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Минске. Там выразили "свою глубокую обеспокоенность вероятным насильственным разворотом рейса Ryanair FR4978".