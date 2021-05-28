Комитет по транспортной безопасности Японии разбирается в причинах инцидента с судном «Амур» Фото: REUTERS

Японский Комитет по транспортной безопасности начал разбираться в причинах столкновения российского транспортного корабля «Амур» с японской рыболовной шхуной у берегов Хоккайдо. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщили представители отдела береговой охраны Японии в Момбэцу.

- Соответствующее расследование уже началось. В настоящее время у нас нет информации о том, как долго оно может продлиться, - отметили представители японского ведомства в интервью агентству ТАСС.

Эксперты намерены изучить корпус российского траулера, ранее такая процедура была проведена в отношении японского судна.

В российском генеральном консульстве в Саппоро добавили, что «Амур» продолжит оставаться в порту Момбэцу на добровольной основе до окончания разбора инцидента. Российское судно и его экипаж не задержаны.

Как писал сайт kp.ru, столкновение судов произошло в минувшую среду у побережья острова Хоккайдо. В результате столкновения трое из пяти находившихся на борту японского корабля моряков погибли. «Амур» после происшествия был направлен в порт города Момбэцу.