Финансист предупредил россиян об угрозе банковским вкладам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для денежных средств, которые хранятся в кредитных организациях на вкладе, существует угроза, если соответствующий банк лишился лицензии. Об этом в пятницу, 28 мая, рассказал эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Финансист отметил, что, как правило, видимые вкладчикам и клиентам проблемы финансовой организации начинаются за несколько месяцев до того, как она лишится лицензии на осуществление банковской деятельности.

- Среди таких проблем: закрытие или сокращение времени работы филиалов банка, перебои со связью с колл-центром. Очень ярко демонстрирует проблемы банка задержка выдачи денег либо переводов на расчетный счет клиента организации, - сообщил Николай Переславский в интервью агентству «Прайм».

Он подчеркнул, что в случае, если у банка отозвали лицензию, Агентство по страхованию вкладов возместит клиенту только 1,4 миллиона рублей.

Чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию, эксперт посоветовал россиянам выбирать кредитные организации из топ-20. Процентная ставки в таких банках может и не отыграть даже инфляцию, однако будут минимизированы риски полной или значительной потери вклада.