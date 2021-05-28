РБК: Россия может разрешить прилет рейсов из Европы в обход Белоруссии Фото: Иван ВИСЛОВ

Власти России в скором времени могут разрешить прилет авиационный рейсов европейских авиакомпаний по альтернативным маршрутам в обход Белоруссии. Об этом в минувший четверг пишет издание РБК, ссылаясь на источник, близкий к Минтрансу России.

По информации издания, задержка принятия такого решения с российской стороны, вероятнее всего, связана с необходимостью проработки обновленных маршрутов для воздушных судов в связи с отказом авиационных компаний Европы летать над территорией Белоруссии.

Представитель одной из российских авиакомпаний сообщил, что в Росавиации уже проводят совещания, на которых обсуждают данный вопрос. В самих Минтрансе и Росавиации пока что отказались от комментариев.

Напомним, вчера Россия не выдала разрешение компании Austrian Airlines на выполнение рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту в обход воздушного пространства Белоруссии.

Накануне также были отменены два рейса Air France из Парижа в российскую столицу, которые должны были приземлиться в аэропорту Шереметьево.