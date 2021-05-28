Опрос: россиянам хватит дохода от 70 тысяч рублей для накоплений на старость Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Почти половине жителей России (43 процентам) хватило бы заработной платы от 70 до 150 тысяч рублей в месяц, чтобы начать делать долгосрочные накопления и реализовать свои планы на старость. Об этом в пятницу, 28 мая, свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа.ру» и негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, которые приводит издание РБК.

В исследовании приняли участие свыше пяти тысяч жителей разных российских регионов. Девять процентов респондентов сообщили, что для самостоятельных пенсионных накоплений им надо получать до 50 тысяч рублей ежемесячно, еще 19 процентов респондентов назвали сумму в 50-70 тысяч рублей. 14 процентов опрошенных, чтобы начать делать накопления на старость, должны получать доход в 150-200 тысяч рублей, еще 15 процентов – более 200 тысяч.

Из респондентов только 20 процентов уже делают долгосрочные накопления, еще 30 процентов намерены начать копить в ближайшее время. Те, кто копят, откладывают каждый месяц около пяти процентов своего дохода.

Более половины опрошенных жителей России планируют выйти на пенсию в положенный срок.