Минсельхоз не ожидает дефицита куриных яиц в России Фото: Мария АНАНОВА

Российское министерство сельского хозяйства назвало ситуацию на рынке птицеводческой продукции стабильной, в связи с чем специалисты ведомства не ожидают дефицита яиц на рынке в стране. Об этом в пятницу, 28 мая, говорится в сообщении министерства.

Специалисты ведомства отметили, что благодаря комплексу мер поддержки птицеводческой отрасли цены производителей на яйца упали за последние несколько недель после активного роста в начале 2021 года. По состоянию на 26 мая стоимость куриных яиц первой категории за месяц снизилась на 19,5 процента.

- Одна из причин такой динамики - замедление или прекращение роста цен на зерновые культуры и подсолнечный шрот. В период весны и лета цены производителей на яйца снижаются также под воздействием сезонного фактора, поскольку в теплое время года сокращаются затраты на тепло и электроэнергию, - говорится в сообщении.

В Минсельхозе отметили, что новые меры поддержки отрасли будут способствовать сохранению стабильной ситуации в долгосрочной перспективе. Так, максимальный размер льготного краткосрочного кредита для предприятий птицеводства в России увеличил до 1,5 миллиарда рублей, появилась возможность пролонгации льготных инвестиционных кредитов до 12 лет для тех предприятий, которые пострадали от птичьего гриппа.

Как писал сайт kp.ru, ранее Минсельхоз заявил, что ожидает полного восстановления производства яиц и мяса птицы в России к маю текущего 2021 года в связи с тем, что в государстве активно развивается птицеводческая отрасль. Некоторый дисбаланс спроса и предложения в последнее время в министерстве объяснили увеличением объемов потребления и сокращения производства.