Депутат Сухарев предложил снизить подоходный налог для работающих студентов Фото: Рамиль ГАЛИ

В Госдуме предложили оказывать помощь работающим студентам. Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой снизить для них налоговую ставку.

Парламентарий подчеркивает, что студенты приходится нелегко. Они учатся, подрабатывают, чтобы иметь возможность самостоятельно оплачивать съемное жилье и собственное содержание.

Такая самостоятельность должна приветствоваться, так как молодые люди учатся нести за себя ответственность и не растут бездельниками.

В основном студентов принимают на работу в торговлю, сферу услуг, общепит. Если они работают по стандартному трудовому договору или договору гражданско-правового характера, то с них ежемесячно удерживают 13% дохода в качестве подоходного налога. В то время как самозанятые отчисляют по 4-6%.

В связи с этим депутат обратился к Министру науки и высшего образования страны Валерию Фалькову с предложением ввести льготную налоговую ставку для данной категории работников.

- Прошу оценить целесообразность введения ставки НДФЛ 6% для граждан, оформленных по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера, которые совмещают трудовую деятельность с обучением в среднеспециальных или высших учебных заведениях, - цитирует RT текст обращения.

Ранее в России предложили ввести с 2022 года налог на роскошь для владельцев дорогостоящих недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов. Но у многих законодателей инициативы вызвала возмущение, сообщает ФАН.